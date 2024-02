Mélodie Ducoeur au Salon du Livre Féminin d’Hagondange 2024 Salle des fêtes Hagondange, samedi 24 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-24 10:00

Fin : 2024-02-25 18:00

Pour sa 19ème édition, le Salon du Livre Féminin d’Hagondange revient les 24 et 25 février 2024, promettant un week-end riche en découvertes et en rencontres littéraires. Organisé par la Ville de Hagondange en collaboration étroite avec la librairie Hisler de Metz, cet événement incontournable de la région Grand Est accueillera une soixantaine d’écrivaines venues de toute la France, et notamment Mélodie Ducoeur qui présentera sa collection Le royaume de Séraphin qui parlera à de nombreuses mères.

Parmi les temps forts de cette édition, le salon comptera sur la présence de Mélodie Ducoeur, auteure de la célèbre collection Le Royaume de Séraphin. Connue pour son imagination débordante et sa capacité à transporter les lecteurs dans des univers fantastiques peuplés de personnages attachants, Mélodie Ducoeur viendra à la rencontre de son public, partageant avec lui sa passion pour l’écriture et l’aventure littéraire.

Le Salon du Livre Féminin d’Hagondange est plus qu’un simple événement littéraire; c’est une célébration de la diversité, de la créativité et du talent féminin dans le monde du livre. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des milliers d’ouvrages, d’assister à des lectures, des dédicaces, ainsi qu’à une multitude d’activités conçues pour inspirer et divertir un public de tous âges.

La collection Le Royaume de Séraphin de Mélodie Ducoeur, éditée par Plumes de Cœur, propose une exploration émouvante et profonde de thèmes sensibles tels que le deuil, le harcèlement, et le suicide à travers divers formats littéraires, s’adressant à un public varié allant des jeunes enfants aux adultes. Au cœur de cette saga se trouve le récit de Dimitri, un jeune garçon aux prises avec le TDAH (Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité), dont le tragique suicide le transporte dans un univers parallèle, le Royaume de Séraphin. Ce monde imaginaire, peuplé d’âmes d’enfants devenues des anges, offre à Dimitri et aux autres résidents des superpouvoirs et des missions spéciales, tout en permettant des interactions indirectes avec les vivants sur Terre.

Plumes de Cœur, la maison d’édition derrière cette collection, se distingue par son engagement à toucher les cœurs à travers des récits qui allient émotion, inspiration, et bienveillance, avec un accent particulier sur l’inclusion et l’accessibilité, permettant ainsi à un large public de bénéficier de ces messages d’espoir et de guérison. « Le Royaume de Séraphin » se révèle être plus qu’une série de livres ; c’est un voyage émotionnel qui offre des perspectives uniques sur la souffrance, la résilience, et la capacité de l’amour à transcender les frontières de la vie et de la mort.

Situé à la Salle des Fêtes (rue Henri Hoffmann), le salon sera ouvert de 10h00 à 18h00 durant les deux jours. L’entrée est gratuite, offrant ainsi à chacun la possibilité de plonger dans l’univers fascinant de la littérature féminine. Ce rendez-vous est rendu possible grâce à l’organisation de la Bibliothèque Municipale de Hagondange et de l’Association F… comme Femmes, avec le soutien de partenaires locaux et régionaux tels que la Librairie Hisler-Even de Metz et France Bleu Lorraine Nord.

Salle des fêtes Rue Henri Hoffmann, 57300 Hagondange Hagondange 57300 Moselle