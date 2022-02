Méloblast et Hugo Zermati jouent Taxi Driver Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Méloblast et Hugo Zermati jouent Taxi Driver Espace Béraire, 12 février 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin. Méloblast et Hugo Zermati jouent Taxi Driver

Espace Béraire, le samedi 12 février à 20:30

Le comédien tout-terrain Hugo Zermati, accompagné du sextet défricheur Méloblast, plonge dans la violence des bas-fonds new-yorkais des années 70 et raconte les errances d’un chauffeur de taxi à la dérive, tout juste revenu de l’enfer du Vietnam. Musique : Bernard Herrmann et Thierry Jammes – Mise en scène : Lionel Parlier – Comédien : Hugo Zermati – Trompette, bugle : Thierry Jammes – Trombones : Stéphane Montigny – Saxophones : David Sevestre – Batterie, vibraphone : Vincent Martin – Sousaphone : Julien Petit – Guitare : Sébastien Janjou – Mise en lumière : Aymerick Klavatz – Son : Aurélien Claranbaux

Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 9 €

Spectacle théâtral et musical pour public averti – « Dans chaque rue, il y a un inconnu, un homme seul et oublié, qui cherche désespérément à prouver qu’il existe. » Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T21:30:00

