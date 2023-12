LE PREMIER NOEL DE PERLE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, 28 décembre 2023, Macon.

Du mercredi 27 au samedi 30 décembre à 15h00« Lorsque la lettre de la petite Perle arrive d’un lieu inconnu du Père Noël, son cartographe Dagfin et Killiki sa mécanicienne embarquent pour une folle aventure parsemée de surprises et de périls qu’ils devront vaincre pour retrouver cet endroit. Du grand Nord jusqu’au pôle Sud, ils devront dissiper les nuages fantômes de Scandinavie, franchir les sommets enneigés des Monts Atlas, éviter l’île de Madame Saunders, la plus maléfique des sorcières de l’Atlantique et traverser le mur glacé des gorfous sauteurs.Durée du spectacle : 50 minutesPour les 3 à 10 ansAuteurs : La Cicadelle et Scène & VisionDiffuseur : Compagnie La Petite LuneComédienne & Metteure en scène : Perrine Jacob

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 15:00

Réservez votre billet ici

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon