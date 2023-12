LE DINER DE CONS KEZACO CAFE – THEATRE Macon, 30 décembre 2023, Macon.

Les jeudis, vendredis et samedis du 28 au 30 décembre à 20h00Le mercredi, pour Pierre Brochant et sesamis, c’est le jour du diner de cons.Le principe est simple, chacun invite un con, et celui qui a de´gote´ le con le plus spectaculaire est de´clare´ vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est su^r d’avoir trouve´ la perle rare : Francois Pignon, comptable au Ministe`re des Finances et passionne´ de mode`les re´duits… Une adaptation re´ussie de la come´die a` succe`s de Francis Veber, porte´e par des come´diens de´chaine´s !Auteur : Francis VeberMise en sce`ne : Chrystel RochasArtistes : Thomas Bettencourt, Arnaud Chabert, Gary Marti et Aure´lien PortehautA Savoir :Le Kezaco Café-Théâtre ouvre ses portes dès 18h30. De quoi vous laisser le temps de commander des bonnes planches de charcuterie et de fromage qui peuvent être accompagner d’un verre tout aussi bon ! Il n’y a pas de réservation de table possible. C’est premier arrivé premier servi !

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon