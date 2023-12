GOLDEN STAGE TOUR ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 30 mars 2024, Lagny Sur Marne.

Toujours à l’écoute des courants qui constituent la dynamique de la scène hip-hop actuelle, en 2024, le Golden Stage propose trois propositions artistiques pour 3 fois plus de hype ! Cette édition va réunir sur la même scène durant une soirée deux compagnies françaises et une compagnie hollandaise. Le Golden Stage va proposer de découvrir trois courants majeurs de la danse hip-hop, le Krump, la danse debout (Hip-Hop New Style) et la danse au sol (Breakdance). Comme sur les précédentes éditions, un.e MC sera à la baguette pour organiser cette rencontre entre la quinzaine d’artistes et le public.

Tarif : 12.50 – 26.95 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne