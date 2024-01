1 HEURE POUR COMPRENDRE SON ADO MELO D’AMELIE Paris, 9 mars 2024, Paris.

1 Heure pour Comprendre son ADOSpectacle dès 11 ans.Auteurs : Jean-Baptiste Mazoyer et Robert PunzanoMetteur en scène : Jean-Baptiste Mazoyer et Robert PunzanoActeurs : Jean-Baptiste Mazoyer en alternance.Essayons de comprendre nos Ados en 1 Heure. En vrai ça va être une pure dinguerie!Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’ Ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété. Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’ Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès : Les Adoleschiants.A Savoir :Jean-Baptiste Mazoyer est un comédien de Stand Up (Reconnecté, Geek…), mais également auteur pour la télé et le web.Robert Punzano est auteur et metteur en scène, on lui doit Les Colocs, Coach-Moi si tu Peux, Ce Soir ou Jamais…

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 16:15

Réservez votre billet ici

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75