JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR MELO D’AMELIE Paris, 8 mars 2024, Paris.

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIRQuand les femmes font comme les hommes !Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant !Auteur : Patrick Hernandez, Enver RecepovicMetteur en scène : Patrick HernandezTous les vendredis et samedis à partir du 12 janvier 2024 à 19h30

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-08 à 19:30

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75