EDDY S’ÉVADE MELO D’AMELIE Paris, 15 février 2024, Paris.

EDDY S’ÉVADEDe son enfance au métier de comédien en passant par le trafic de drogue, la prison, et la rédemption, Eddy Lesage nous raconte son histoire singulière avec beaucoup d’humour et d’émotion.On rit, on pleure et on voit le monde avec un peu plus de lumièreDe et avec : Eddy LESAGE Mise en scène : Pierre NOGUERASTous les jeudis à 20h30 à partir du 11 janvier jusqu’au 25 avril 2024 Relâche optionnelle le jeudi 18 janvier 2024.

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris Paris