A4 ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 5 avril 2024, Lagny Sur Marne.

Le point de départ de cette nouvelle création se base sur le chiffre 4.Mon travail de création est principalement basé sur l’instinct, ce dernier me guide aussi bien vers mes choix d’idées, de musiques, d’interprètes et de collaborateurs, même si l’expérience et l’expertise sont primordiales.4 interprètes qui s’avère être mon chiffre favori, m’a très vite inspiré.Le 4 est le chiffre du cadre, du carré.Pas de quatre est un terme utilisé pour identifier une danse de ballet exécutée par et pour quatre personnes.Les pas de quatre sont généralement des danses sans intrigue exécutées comme divertissements dans le cadre d’une œuvre plus vaste.En numérologie le nombre 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière.Le 4 est assimilé à la Terre. Un chiffre que l’on retrouve aussi dans un grand nombre d’expressions qui peuvent donner lieu à de nombreux jeux chorégraphiques : à 4 mains, couper les cheveux en 4, les 4 fers en l’air, à quatre pattes, tirer à 4 épingles, etc… les 4 chevaliers de l’apocalypse ? un trèfle à 4 feuilles ? 4 solos. Le pas de 4 de Jules Perrot ? Les 4 saisons de Vivaldi…

Tarif : 12.50 – 32.45 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne