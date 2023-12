JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR MELO D’AMELIE Paris, 19 janvier 2024, Paris.

JAMAIS LE DEUXIÈME SOIRQuand les femmes font comme les hommes !Et si les femmes étaient le sexe fort ?Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Et si elles voulaient consommer le premier soir ? Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit plus au prince charmant !Auteur : Patrick Hernandez, Enver RecepovicMetteur en scène : Patrick HernandezTous les vendredis et samedis à partir du 12 janvier 2024 à 19h30

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:30

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75