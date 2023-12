NADIA CHIBANI ‘SÉRIEUSEMENT’ MELO D’AMELIE Paris, 18 janvier 2024, Paris.

SÉRIEUSEMENT – NADIA CHIBANINadia Chibani dézingue les sujets les plus tabous avec une précision de sniper, dans son nouveau spectacle : Sérieusement… Armée d’une plume toujours aussi corrosive, subtile et décapante, l’humoriste Nadia Chibani qui excelle dans l’auto-dérision et le second degré, dézingue avec une précision de sniper les sujets les plus tabous.Après ses audacieuses Tribulations d’une Toquée , Nadia revient sur scène avec son nouveau one-woman-show : Sérieusement… Cette ultra pétillante comédienne nous plonge ainsi avec délice dans son univers à la fois déjanté, transgressif et sensible, et surtout hilarant.Spectacle politiquement incorrect, absolument pas du tout recommandé aux mineurs et aux wokistes forcenés… Auteur : Nadia Chibani Artiste : Nadia Chibani Metteur en scène : Nadia Chibani Collaboration artistique : PapyDurée 65 minutesTous les mardis à 20h30 à partir du 12 septembre au 19 décembre 2023

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-18 à 19:00

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris Paris