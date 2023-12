LE VOYAGE DE TOHÉ MELO D’AMELIE Paris, 17 janvier 2024, Paris.

LE VOYAGE DE TOHÉSpectacle Musical pour les enfants de 03 à 06 ans.Une aventure drôle et interactive. Tohé va de surprise en découverte. Ce conte enchanteur réjouit petits et grands ! 3-6 ansTohé, petit ballon troué, rencontre l’avion Marcelle. Elle l’emmène découvrir le désert et des amis surprenants. Ils apprennent à se connaître, s’amusent, chantent. Et à sa grande surprise, Tohé reprend confiance en lui. Un joyeux spectacle sur la différence, la découverte de l’autre. 3-6 ansAuteur : Elisa SERGENTMise en scène : Elisa SERGENTArrangements musicaux : Sandra GAUGUÉDistribution : Elisa SERGENT

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 15:00

Réservez votre billet ici

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris