CE SOIR OU JAMAIS Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises.Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans.Et c’est ce soir. Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir cette promesse.Il décide de s’inscrire sur l’application Ce soir ou jamais , qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr.Mais, peut-on faire confiance aux algorithmes et trouver le véritable Amour sur une application de rencontre ?Et surtout, Greg est-il prêt à être en couple ?Venez partager l’intimité de ce célibataire fils à maman , dans Ce soir ou jamais , une comédie de mœurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade et dans laquelle, l’auteur nous offre un savoureux mélange de plusieurs genres de théâtre : comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation.Auteur : Robert PunzanoMetteur en scène : Sandra TafroyAvec en alternance : Julia Mével, Giovanna Magno ou Ingrid Guervenou et Sébastien Fanet, Hugo Pêcheur ou Charlie FargiallaDurée : 1h15Tout public à partir de 13 ansLes Vendredis et Samedis 21h00 du 03 Mars 2023 au 29 Avril 2023

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-16 à 19:00

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75