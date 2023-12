J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES MELO D’AMELIE Paris Catégorie d’Évènement: Paris J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES MELO D’AMELIE Paris, 29 décembre 2023, Paris. J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES Distribution : en alternance Victoria Deliance, Adeline Messiaen- Floriane Jourdain, Virginie Stref – Julien Breton, Matthieu Gautier – Tibrizi Amari, Mikael PicardComment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité……juste avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme les autres dans votre maison de campagne. « Pour le plus grand plaisir du public » LE PARISIEN« Une vraie réussite »FIGAROSCOPE« La comédie à ne pas rater » France SOIR« Une grande pétulance dans ce double mixte aussi vachard que jouissif » TELERAMA « Qui mérite son succès » PARISCOPE« Un régal de médisance » VSD« Un jeu de massacre désopilant » LE POINT Une pièce de : Carole GREEP Mise en Scène : de Xavier LETOURNEUR

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Tarif : 12.00 – 28.60 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:30
MELO D'AMELIE
4 rue Marie Stuart
75002 Paris

