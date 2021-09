MELNOTTE/JONES/SANOU/VONLANTHEN/MAURICIO/EGLI/ SORY/VORONTSOVA AMR / Sud des Alpes, 25 septembre 2021, Genève.

MELNOTTE/JONES/SANOU/VONLANTHEN/MAURICIO/EGLI/ SORY/VORONTSOVA

AMR / Sud des Alpes, le samedi 25 septembre à 20:00

Pour la première fois cette année, le festival Groove’n’Move s’associe avec l’AMR pour proposer une rencontre entre la danse urbaine et la musique jazz. Leur point commun ? L’improvisation et la spontanéité. Sans jamais s’être rencontrés avant, ou presque, 3 duos danseur-musicien se succèderont sur scène avec des performances improvisées. Sans aucune chorégraphie, ni partition, les artistes s’accorderont avec pour seule ligne directrice l’espace et le temps. Au terme de ces trois rencontres singulières, tous se rejoindront pour jouer et danser une création née en direct sous les yeux des spectateurs. Florence Melnotte, piano Daya Jones, danse Dominic Egli, batterie Vinz Vonlanthen, guitare électrique Benjamin Sanou, danse Inès Mauricio, danse Yuri Sory, danse Aliona Vorontsova, danse

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:00:00 2021-09-25T21:00:00