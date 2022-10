Melmor & Los Bistros Volantes – Concert punk/rock Plouha, 28 octobre 2022, Plouha.

2022-10-28 20:00:00 – 2022-10-28 23:30:00

Formé en 1993, Melmor a été le « précurseur du punk celtique en Bretagne et en France », mélangeant le punk hardcore et violon trad’. Leur style unique, punk-core celtique des plus détonants et délirants, chanté en breton et français, les a fait connaître et apprécier très vite. En brisant les frontières qui séparent leurs différents goûts musicaux, ils ont réussi, à eux quatre, à fusionner de la musique traditionnelle avec du punk rock ; ce que personne avant eux n’avait su faire par là. Après une courte existence jusqu’en 1997, une K7 démo et un EP, le groupe rejoue depuis 2016 avec une nouvelle formation. Membres : Nico, chant et guitare ; Youenn, violon ; Chino, batterie ; Fred, basse, (+Momo road). Los Bistros Volantes, trio fondé à l’occasion du Baiona Bar Fest 2019, délivre un rock exempt de lyrics en English & se fait discret sur les réseaux sociaux, confortant par là même les rumeurs les taxant d’analphabétisme chronique. « Ça c’est du rock ou je m’y connais pas » – signé un mec qui a vécu en temps réel les belles années du rock alterno de la fin des années 80. Membres : Pat, percus & voix ; Christian, basse & voix ; Pollux, guitare & voix.

lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38

