Alès Gard Médiathèque Edgar Quinet Alès Gard Alès *MELLOW YELLOWToo busy To FunkMellow Yellow est un spectacle né de trois personnalités qui partagent la même vision.Individuellement ils sont issues de la danse et du cirque en passant par le théatre.Ensemble ils créent un univers qui leur permet d’élagir leur vocabulaire, les amenant à dépasser les limites de leurs domaines.Une pièce d’art ne se résume par à un seul domaine artistique, la motivation de ce trio est de libérer la création en faisant voler les frontières entre tous les arts, en poussant chacun d’eux à rencontrer et collaborer avec d’autres artistes.Mellow yellow est un spectacle dans lequel l’art est un assemblage de détails, architecturé avec soin.Informations Pratiques :Quand? Le vendredi 11 mars à 18h30 tout publicDurée? 45min Ou? MÉDIATHÈQUE ALPHONSE DAUDET – ALÈSComment? Gratuit surréservation en ligne uniquement: www.polecirqueverrerie.com +33 4 66 86 45 02 http://www.polecirqueverrerie.com/ Droits gérés

