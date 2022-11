GRATIFERIA à MELLIONNEC MELLIONNEC route de pont LAUR, 27 novembre 2022 14:00, Mellionnec.

Le principe des gratiféria veut que chacun vienne déposer ce qui l’encombre chez lui et qui peut servir à d’autres .Tout est gratuit, seule contrainte : faire peser l’objet convoité.

Les bénévoles sont attendus pour cette quatrième Gratiferia à Mellionnec

Cette nouvelle édition Gratiféria aura lieu dimanche 27 novembre de 14 h à 17 h et ça tombe bien, puisque la veille, le samedi 26 est la journée mondiale sans achat.

Pour tous ceux qui veulent sortir de la société de surconsommation, un rendez-vous incontournable : la journée sans achats fêtée chaque année fin novembre. La journée mondiale sans achats, c’est 24 heures de réflexion sur l’impact social, économique et écologique de la consommation des pays riches sur l’ensemble de la planète.Retour ligne automatique

Sur le terrain du verger derrière la salle polyvalente de Mellionnec honneur sera donné à la réflexion sur la fast fashion (L’industrie de la mode jetable) et la prise de conscience de ses dégâts. L’empreinte carbone du secteur de la mode est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et pourtant nous portons très souvent les mêmes vêtements pas loin de 70 % de notre garde-robe n’a jamais été portée dans les 12 derniers moisRetour ligne automatique

Le principe des gratiféria veut que chacun vienne déposer ce qui l’encombre chez lui et qui peut servir à d’autres. On peut venir également se servir gratuitement.

Tout est gratuit, seule contrainte : faire peser l’objet convoité afin de permettre à l’association d’évaluer combien de poids d’objet a été réemployé. Le calcul se fait par matière.

Les précédentes éditions avait connu un grand succès, l’association REGAIN en est fière.C’est ainsi que les précédentes gratiféria de REGAIN dans le Finistère ont été évaluées à une tonne et demie réemployée, à chaque session. Soit 3 tonnes d’objets par an qui ont été réemployés et n’ont pas atterri à la poubelle !

Si on ne sait pas réparer, on peut toujours se présenter pour du bénévolat, si on veut participer à cette extraordinaire aventure qui respecte la planète tout en permettant aux usagers d’aérer leur espace de vie UTILEMENT ou de se fournir gratuitement en linge, en meubles, en décoration, en jouets…oui car les enfants participent aussi à cet échange vertueux.

REGAIN 06 016 444 10… site argwim.frRetour ligne automatique

Samedi montage et manutention. Dimanche servir, peser. Dimanche soir rangement et manutention.

Changement de dernière minute. La mairie vient de nous annoncer qu’en raison de travaux sur la voirie, la gratiferia ne pourra pas être oragnisée au lieu prévu LE VERGER. Retour ligne automatique

Notre événement se déroulera à MELLIONNEC, route de pont-Laur (direction Plouray) lieu-dit CASTEL PIC, juste après le pont à gauche.

MELLIONNEC route de pont LAUR castel PIC route de PONT-LAUR mellionnec 22110 Mellionnec Côtes-d’Armor

dimanche 27 novembre – 14h00 à 17h00