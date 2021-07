MELLIONNEC 22110 MELLIONNEC Côtes-d'Armor, Mellionnec La politique, ça ne sert à rien ! 22110 MELLIONNEC MELLIONNEC Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

La politique, ça ne sert à rien ! 22110 MELLIONNEC, 1 août 2021 14:00, MELLIONNEC. Dimanche 1 août, 14h00 Entrée libre a.pdc@free.fr Rencontre citoyenne Dans 8 mois déja, l’élection présidentielle !! Mais à voir le pourcentage d’abstention aux dernières, il faudrait croire que LA POLITIQUE ? Ça ne sert à rien Pourtant, les français adorent la politique

Les français râlent contre les politiques, les français s’étripent sur des sujets politiques, sont d’accord, pas d’accord avec les lois … Venez en discuter avec des professeurs en sciences politiques et avec plusieurs citoyens lambda qui ont décidé de se lancer dans la course « improbable » aux élections ! Si j’étais Président, je……

Et vous, que proposeriez-vous ?

Venez le dire, venez donner vos arguments.

Dimanche 1er aout à 14 h

Salle municipale, à 22110 MELLIONNEC :

22, rue des écoles

SI vous arrivez de loin, aire naturelle à disposition pour dormi 22110 MELLIONNEC 22 rue des écoles, salle municipale 22110 MELLIONNEC cotes d’armor dimanche 1er août – 14h00 à 17h00

