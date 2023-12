Mellina Boubetra – Nyst + Intro Espace 1789 Saint-Ouen, 8 février 2024 00:00, Saint-Ouen.

Le jeudi 08 février 2024

de à

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Un plateau partagé avec deux pièces de Mellina Boubetra, jeune chorégraphe issue du hip-hop, qui ont en commun de proposer un dialogue dansé, où l’expression est reine.

Les deux pièces de cette soirée révèlent les interrogations et le processus de pensée de la chorégraphe Mellina Boubetra. En effet, rien de plus personnels que ces projets qui déploient des corps animés par des motivations profondes. Nyst explore une danse interprétée par les mots en direct et qui, en improvisation, répond, reprend, et finalement se construit à deux voix. Intro interroge les états de corps et l’expression des affects, au-delà des préceptes de Stanislavski. Un dialogue, à nouveau, s’instaure entre intérieur et extérieur, entre danseuses, dans un horizon de rencontre où le plus personnel fait écho à la communauté. Une danse de lien donc, où l’expression intime rayonne, construit, promet.

Le spectacle Nyst est proposé en audio-description.

Espace 1789 2 Rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/boubetra-nyst-intro/

