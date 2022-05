Sur les traces de l’Ours Auberge de Melles Melles Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sur les traces de l’Ours Auberge de Melles, 4 août 2020 07:30, Melles. 4 août – 7 novembre 2020 Sur place Dès 12 ans (mineurs accompagnés). De 44 à 99 euros. Bonne condition physique requise 05 61 97 48 44 Lors d’une randonnée d’une journée, devenez expert(e) de l’ours brun et de son suivi scientifique Avec un accompagnateur en montagne membre du réseau Ours Brun, venez découvrir la vallée des premiers lâchers d’ours dans les Pyrénées. Participez à la recherche et à la collecte d’indices de leur présence sur le seul itinéraire de suivi accessible au public. Auberge de Melles Melles 31440 Melles Haute-Garonne mardi 4 août 2020 – 07h30 à 17h00

lundi 10 août 2020 – 07h30 à 17h00

mardi 18 août 2020 – 07h30 à 17h00

samedi 5 septembre 2020 – 07h30 à 17h00

samedi 26 septembre 2020 – 07h30 à 17h00

samedi 10 octobre 2020 – 07h30 à 17h00

samedi 24 octobre 2020 – 07h30 à 17h00

samedi 7 novembre 2020 – 07h30 à 17h00

