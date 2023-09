Journée Découverte de nos Forêts Melleran, 24 septembre 2023, Melleran.

Melleran,Deux-Sèvres

Journée Découverte de nos Forêts » à l’occasion des 40 ans de l’association Gdf Deux-Sèvres !

Dimanche 24 septembre 2023

Melleran (79190) – De 10h à 18h

Gratuit et ouvert à tous

Au programme : animations familiales, conférences, visites guidées du musée de l’arboretum, projection de films….

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Journée Découverte de nos Forêts » to mark the 40th anniversary of the Gdf Deux-Sèvres association!

Sunday, September 24, 2023

Melleran (79190) – From 10am to 6pm

Free and open to all

On the program: family activities, conferences, guided tours of the arboretum museum, film screenings…

¡Jornada de descubrimiento del bosque » con motivo del 40 aniversario de la asociación Gdf Deux-Sèvres!

Domingo 24 de septiembre de 2023

Melleran (79190) – De 10h a 18h

Gratuito y abierto a todos

En el programa: actividades familiares, conferencias, visitas guiadas al museo del arboreto, proyección de películas…

Journée Découverte de nos Forêts » anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins Gdf Deux-Sèvres!

Sonntag, den 24. September 2023

Melleran (79190) – Von 10h bis 18h

Kostenlos und für alle zugänglich

Auf dem Programm: Familienunterhaltung, Vorträge, Führungen durch das Museum des Arboretums, Filmvorführungen…

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Pays Mellois