Potentiel d’avenir AGRICULTURE ! Melle Melle, 12 septembre 2023, Melle.

Vous souhaitez changer de voie ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Le secteur de l’AGRICULTURE vous attire et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ?

Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel :

– Rencontrer des professionnels du secteur (entreprises, organismes de formations, représentants des branches professionnelles …)

– Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi

– Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation

– Bénéficiez de propositions concrètes immédiates (immersions professionnelles, formation, recrutement …).

Et si c’était pour vous ?

Inscrivez-vous en ligne pour en découvrir plus.

Melle 62 rue du tapis vert 79500 melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T09:00:00+02:00 – 2023-09-12T12:30:00+02:00

Potentiel d’avenir Agriculture