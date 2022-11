Melle en selle : Initiation aux vacances à vélo Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Melle en selle : Initiation aux vacances à vélo Melle, 31 juillet 2023, Melle. Melle en selle : Initiation aux vacances à vélo

5 Rue du Bourgneuf Bêta-Lab Melle Deux-Sèvres Bêta-Lab 5 Rue du Bourgneuf

2023-07-31 – 2023-08-05

Bêta-Lab 5 Rue du Bourgneuf

Melle

Deux-Sèvres Melle EUR Vacances accompagnées

Du lundi 31 juillet au samedi 5 août Melle en selle, initiation aux vacances à vélo.

Une semaine pour se lancer. Pour tous ceux qui souhaiteraient s’initier aux vacances à vélo, mais qui ont besoin d’un « coup de pouce » pour se lancer. Pour tous les âges, avec ou sans enfants, avec assistance électrique ou non. Renseignements et inscription :

-06.77.54.50.15

-velo@labetapi.fr Vacances accompagnées

Du lundi 31 juillet au samedi 5 août Melle en selle, initiation aux vacances à vélo. Renseignements inscription :

-06.77.54.50.15

-velo@labetapi.fr +33 6 77 54 50 15 OTPM

Bêta-Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sèvres OT Pays Mellois Bêta-Lab 5 Rue du Bourgneuf Ville Melle lieuville Bêta-Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Melle en selle : Initiation aux vacances à vélo Melle 2023-07-31 was last modified: by Melle en selle : Initiation aux vacances à vélo Melle Melle 31 juillet 2023 5 Rue du Bourgneuf Bêta-Lab Melle Deux-Sèvres OT Pays Mellois Deux-Sèvres Melle

Melle Deux-Sèvres