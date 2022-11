Melle en selle : Initiation aux vacances à vélo

2023-03-21 20:30:00 – 2023-03-21 EUR Mercredi 21 mars 2023 à 20h30 au Bêta-Lab à Melle Melle en selle, initiation aux vacances à vélo.

Présentation des week-ends et séjours de 2023 accessible à tous, Foire aux questions. Pour tous ceux qui souhaiteraient s’initier aux vacances à vélo, mais qui ont besoin d’un « coup de pouce » pour se lancer. Pour tous les âges, avec ou sans enfants, avec assistance électrique ou non. Renseignements :

-06.77.54.50.15

