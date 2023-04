Café Réparation 5 Rue du Bourgneuf, 17 juin 2023, Melle.

Café Réparation

Samedi 17 juin de 9h30 à 13h30 au Bêta Lab à Melle

Tous les 3e samedis du mois à Melle, le café réparation donne une seconde vie à du petit électroménager, du matériel informatique, des vélos… et contribue à limiter la production de déchets.

Gratuit.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 13:30:00. .

5 Rue du Bourgneuf Bêta Lab

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Café Repair

Saturday, June 17 from 9:30 am to 1:30 pm at the Beta Lab in Melle

Every 3rd Saturday of the month in Melle, the repair café gives a second life to small appliances, computer equipment, bicycles… and contributes to limit waste production.

Free

Café Réparation

Sábado 17 de junio, de 9.30 a 13.30 horas, en el Beta Lab de Melle

Cada tercer sábado del mes en Melle, el café de reparaciones da una segunda vida a pequeños electrodomésticos, equipos informáticos, bicicletas… y contribuye a limitar la producción de residuos.

Gratis

Café Reparation

Samstag, 17. Juni von 9:30 bis 13:30 Uhr im Beta Lab in Melle

Jeden dritten Samstag im Monat findet in Melle ein Reparaturcafé statt, das kleinen Elektrogeräten, Computerzubehör, Fahrrädern usw. ein zweites Leben schenkt und dazu beiträgt, die Abfallproduktion zu begrenzen.

Kostenlos

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pays Mellois