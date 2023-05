Festival de Melle 2 Place Saint-Savinien, 9 juin 2023, Melle.

Festival de Melle

Du 9 au 18 juin à l’église Saint Savinien à Melle

Réservation via l’Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10

Plein tarif : 23€, tarif réduit : 16€ participation libre pour le concert du 17 juin

Carte du festival à 14€

Programme détaillé sur www.festivaldemelle.fr.

2 Place Saint-Savinien Eglise Saint Savinien

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival of Melle

From June 9 to 18 at the Saint Savinien church in Melle

Reservation via the Pays Mellois Tourist Office 05 49 29 15 10

Full price : 23?, reduced price : 16? free participation for the concert of June 17

Festival card at 14?

Detailed program on www.festivaldemelle.fr

Festival de Melle

Del 9 al 18 de junio en la iglesia de Saint Savinien de Melle

Reservas en la Oficina de Turismo del Pays Mellois 05 49 29 15 10

Precio completo : 23?, precio reducido : 16? gratis para el concierto del 17 de junio

Carné del festival a 14?

Programa detallado en www.festivaldemelle.fr

Festival in Melle

Vom 9. bis 18. Juni in der Kirche Saint Savinien in Melle

Reservierung über das Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10

Voller Tarif: 23?, ermäßigter Tarif: 16? Freier Eintritt für das Konzert am 17. Juni

Festivalkarte für 14?

Detailliertes Programm auf www.festivaldemelle.fr

