Cours de pâtisserie : Buffet sucré/salé : Tartelettes et choux 32 Avenue Roger Aubin, 13 mai 2023, Melle.

Cours de pâtisserie à Melle

Buffet sucré/salé : Tartelettes et choux

Samedi 13 Mai : 9h00 – 12h30

Tarif adulte 100€ / Moins de 16 ans 80€

Vous repartez avec un apéro de 6 personnes.

Inscription par mail (galloisannelaure@gmail.com) ou par téléphone 0661747777 – Par SMS.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:30:00. EUR.

32 Avenue Roger Aubin Art et Gourmandise

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pastry classes in Melle

Sweet and savory buffet : Tarts and choux

Saturday May 13th : 9h00 ? 12h30

Adult rate 100? / Under 16 years old 80?

You leave with an aperitif for 6 people.

Registration by mail (galloisannelaure@gmail.com) or by phone 0661747777 – By SMS

Clases de pastelería en Melle

Buffet dulce y salado: Tartas y choux

Sábado 13 de mayo: 9h00 ? 12h30

Precio adulto 100? / Menores de 16 años 80?

Te vas con un aperitivo para 6 personas.

Inscripciones por mail (galloisannelaure@gmail.com) o por teléfono 0661747777 – Por SMS

Backkurse in Melle

Süßes/salziges Buffet: Tartelettes und Windbeutel

Samstag, 13. Mai: 9.00 Uhr ? 12h30

Preis für Erwachsene 100 / unter 16 Jahren 80

Sie gehen mit einem Aperitif für 6 Personen nach Hause.

Anmeldung per E-Mail (galloisannelaure@gmail.com) oder per Telefon 0661747777 – Per SMS

Mise à jour le 2023-02-25 par OT Pays Mellois