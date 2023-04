Atelier cuir 5 Rue du Bourgneuf, 6 mai 2023, Melle.

Atelier cuir avec l’Atelier du Dr Artiju

Fabriquez votre pendentif

Samedi 6 mai de 10h-12h ou de 13h à 15h

Au Bêta Lab à Melle

Renseignements et réservations : atelierartiju@gmail.com 07 68 79 10 67.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

5 Rue du Bourgneuf Bêta Lab

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Leather workshop with Dr Artiju’s workshop

Make your own pendant

Saturday, May 6 from 10am-12pm or from 1pm to 3pm

At the Beta Lab in Melle

Information and reservations: atelierartiju@gmail.com 07 68 79 10 67

Taller de cuero con el taller del Dr. Artiju

Haz tu propio colgante

Sábado 6 de mayo de 10.00 a 12.00 h. o de 13.00 a 15.00 h

En el Beta Lab de Melle

Información y reservas: atelierartiju@gmail.com 07 68 79 10 67

Lederworkshop mit dem Atelier von Dr. Artiju

Stellen Sie Ihren Anhänger her

Samstag, 6. Mai von 10-12 Uhr oder von 13-15 Uhr

Im Beta Lab in Melle

Informationen und Reservierungen: atelierartiju@gmail.com 07 68 79 10 67

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Pays Mellois