Concert Jazz : Joachim Florent 2 Place René Groussard, 6 mai 2023, Melle.

Samedi 6 mai à 21h au Café du Boulevard à MelleTarif : de 6 à 8€

Réservations auprès du Café du Boulevard 05 49 27 01 28.

2 Place René Groussard Le Café du Boulevard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Jazz concert : Joachim Florent

Saturday, May 6 at 9pm at the Café du Boulevard in MelleFee: 6 to 8?

Reservations at the Café du Boulevard 05 49 27 01 28

Concierto de jazz: Joachim Florent

Sábado 6 de mayo, a las 21:00 horas, en el Café du Boulevard de MelleTarifa: de 6 a 8?

Reservas en el Café du Boulevard 05 49 27 01 28

Jazz-Konzert: Joachim Florent

Samstag, 6. Mai um 21 Uhr im Café du Boulevard in MelleTarif: 6 bis 8 Euro

Reservierungen bei Café du Boulevard 05 49 27 01 28

