Concert : Manu Galure – Vertumne « Saison 4 » piano/chant 2 Place René Groussard Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Melle

Concert : Manu Galure – Vertumne « Saison 4 » piano/chant 2 Place René Groussard, 29 avril 2023, Melle. Concert : Manu Galure – Vertumne « Saison 4 » piano/chant Samedi 29 avril à 21h au Café du Boulevard à Melle Tarif : de 6 à 8€ Réservations auprès du Café du Boulevard 05 49 27 01 28.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

2 Place René Groussard Le Café du Boulevard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert : Manu Galure – Vertumne « Season 4 » piano/song Saturday, April 29th at 9pm at the Café du Boulevard in Melle Price : from 6 to 8? Reservations at the Café du Boulevard 05 49 27 01 28 Concierto: Manu Galure – Vertumne « Season 4 » piano/voz Sábado 29 de abril a las 21:00 horas en el Café du Boulevard de Melle Precio : de 6 a 8? Reservas en el Café du Boulevard 05 49 27 01 28 Konzert: Manu Galure – Vertumne « Saison 4 » piano/chant Samstag, 29. April um 21 Uhr im Café du Boulevard in Melle Preis: von 6 bis 8? Reservierungen bei Café du Boulevard 05 49 27 01 28 Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu 2 Place René Groussard Adresse 2 Place René Groussard Le Café du Boulevard Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 2 Place René Groussard Melle

2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Concert : Manu Galure – Vertumne « Saison 4 » piano/chant 2 Place René Groussard 2023-04-29 was last modified: by Concert : Manu Galure – Vertumne « Saison 4 » piano/chant 2 Place René Groussard 2 Place René Groussard 29 avril 2023 2 Place René Groussard Melle

Melle Deux-Sèvres