Chantons.Bar – De la chanson au bar 2 Place René Groussard, 27 avril 2023, Melle.

Chantons.Bar – De la chanson au bar

Jeudi 27 avril– A partir de 19h – Entrée libre

L’atelier de l’Ecole de Musique du Pays Mellois …

… vient se produire une fois par mois au Café pour essayer, tester, tenter l’interprétation devant un public … vous !!.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Chantons.bar – From song to bar

Thursday April 27th? Starting at 7pm ? Free entrance

The workshop of the Pays Mellois Music School ?

? comes to perform once a month at the Café to try out, test, try the interpretation in front of an audience ? you!

Chantons.bar – Canciones en el bar

Jueves 27 de abril ? A partir de las 19h ? Entrada libre

El taller de la Escuela de Música del Pays Mellois ?

? viene a actuar una vez al mes en el Café para probar, ensayar, intentar actuar ante un público ? ¡usted!

Chantons.Bar – Chansons in der Bar

Donnerstag, 27. April ? Ab 19 Uhr ? Freier Eintritt

Der Workshop der Ecole de Musique du Pays Mellois ?

? kommt einmal im Monat ins Café, um zu probieren, zu testen, die Interpretation vor einem Publikum zu versuchen ? Sie!

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Pays Mellois