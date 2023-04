Activité code morse et télégraphe – Les Bêta Makers Rue du Tapis Vert, 20 avril 2023, Melle.

Les Bêta Makers

Activités à picorer pendant les vacances proposées par La Bêta Pi

Jeudi 20 avril de 9h30 à 17h salle du Tapis vert à Melle

Cycle communication

Activité code morse et télégraphe (6-10 ans)

Inscriptions obligatoire en ligne sur labetapi.fr

Renseignements 06 74 28 98 50.

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 17:00:00. .

Rue du Tapis Vert Salle du Tapis vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Beta Makers

Activities to enjoy during the vacations offered by La Bêta Pi

Thursday, April 20th from 9:30 am to 5 pm in the Tapis vert room in Melle

Communication cycle

Morse code and telegraph activity (6-10 years old)

Online registration required on labetapi.fr

Information 06 74 28 98 50

Los creadores de Beta

Actividades para disfrutar durante las vacaciones ofrecidas por La Bêta Pi

Jueves 20 de abril de 9.30 a 17.00 horas en el Tapis Vert de Melle

Ciclo de comunicación

Código Morse y actividad telegráfica (6-10 años)

Inscripción obligatoria en línea en labetapi.fr

Información 06 74 28 98 50

Die Beta Maker

Aktivitäten zum Picken während der Ferien, die von La Beta Pi vorgeschlagen werden

Donnerstag, 20. April von 9:30 bis 17:00 Uhr Salle du Tapis vert in Melle

Zyklus Kommunikation

Aktivität Morsecode und Telegraf (6-10 Jahre)

Obligatorische Online-Anmeldung unter labetapi.fr

Informationen 06 74 28 98 50

Mise à jour le 2023-01-20 par OT Pays Mellois