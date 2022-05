Melle Camille Claudel Azay-le-Rideau, 18 juin 2022, Azay-le-Rideau.

Melle Camille Claudel Azay-le-Rideau

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

13 EUR 13 15 Théâtre contemporain – Seule en scène

à partir de la correspondance de Camille Claudel, Paul Claudel, Rodin

Melle Camille Claudel parle avec ses mains.

Elle est une Artiste en pleine conscience de son Art, pas folle, seulement femme mal née, vivant hors cadres et codes de son époque.

À travers les lettres écrites et reçues durant les années où la sculpture et la vie ne font qu’un, se révèle une histoire de création, d’envies, de joies, de doutes, d’inquiétudes, d’espoirs, de désespoirs, de relations avec les hommes, les femmes, les institutions, les autorités quelles qu’elles soient, Beaux Arts, Ministre des Beaux Arts, marchands d’Art, journalistes, critiques d’Art.

L’histoire du pourquoi et comment créer, hier, aujourd’hui.

personae@compagnie-personae.com +33 6 33 47 48 87 http://www.compagnie-personae.com/camille-claudel.php

À travers les lettres écrites et reçues durant les années où la sculpture et la vie ne font qu’un, se révèle une histoire de création, d’envies, de joies, de doutes, d’inquiétudes, d’espoirs, de désespoirs, de relations avec les hommes, les femmes, les institutions, les autorités quelles qu’elles soient, Beaux Arts, Ministre des Beaux Arts, marchands d’Art, journalistes, critiques d’Art.

L’histoire du pourquoi et comment créer, hier, aujourd’hui.

