Melle Camille Claudel

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

13 EUR 13 15 Melle Camille Claudel

Théâtre contemporain – Seule en scène

Il était une fois Melle Camille Claudel, une Artiste qui parlait avec ses mains, une Artiste en pleine conscience de son Art, pas folle, seulement femme «mal née» et vivant hors cadres et codes de son époque.

Il était une fois une histoire du pourquoi et comment créer, une histoire du quotidien de l’Artiste, femme, hier, aujourd’hui.

Il n’y a rien d’inventé ni de romancé dans le spectacle, les mots sont ceux écrits ou reçus.

personae@compagnie-personae.com +33 6 33 47 48 87 http://www.compagnie-personae.com/

Compagnie Personae crédit Laurence Girard

