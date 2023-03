Les histoires du manoir : Les licornes Mella’thèque Mellac Catégories d’Évènement: Finistère

2023-04-29 16:00:00 – 2023-04-29 17:00:00

Finistère . Les créatures peuplent les histoires et les histoires de créatures inondent la littérature jeunesse.

Venez vous poser à la Mella’thèque, découvrir des albums illustrés sur le thème des licornes ! Goûter offert. À partir de 3 ans bibliotheque@mellac.bzh +33 2 98 71 90 60 http://www.cdp29.fr/ Mella’thèque Lieu-dit Le Bourg Mellac

