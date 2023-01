MELLANO|SOYOC + MONA KAZU Allonnes Allonnes Allonnes Catégories d’Évènement: 72700

MELLANO|SOYOC + MONA KAZU Allonnes, 4 février 2023, Allonnes. La Péniche Excelsior

72700 Allonnes La guitare d’Olivier Mellano, compositeur rompu aux expérimentations musicales les plus audacieuses, et la voix de Mona Soyoc, chanteuse cultissime de Kas Product,

réunis comme deux matières sonores en fusion. Ils se connaissent à peine que le désir de jouer ensemble s’impose naturellement. Soul chamanique ou transe gothique, les premiers morceaux bruts jaillis en quelques heures se soucient peu des codes et visent seulement l’intensité de l’instant. En grande prêtresse du mouvement dark wave des 80’s Mona Soyoc se laisse volontiers portée par les guitares puissantes et profondes d’Olivier Mellano. https://superforma.fr/ La Péniche Excelsior Chemin de la Raterie Allonnes

