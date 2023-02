Mélissa Laveaux LE METRONUM, 29 mars 2023, TOULOUSE.

QUAI OUEST MUSIQUES (Lic L-R-21-14533 & L-R-21-14532) ET LA CARENE PRESENTENT : Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa Laveaux est de retour avec un nouvel et quatrième album studio : « Mama Forgot Her Name Was Miracle », un disque spirituel, poétique et hautement émancipatoire. A 35 ans, Mélissa Laveaux explore aujourd’hui la dimension thérapeutique et spirituelle de la musique en revisitant une forme ancestrale : la berceuse. Car changer les légendes, c’est changer le présent. Elle ré-ensauvage ainsi la berceuse en convoquant de puissantes voix d’outre-temps, d’Audre Lorde à la déesse Lilith, pour créer une toute nouvelle mythologie ; alternative, féministe, moderne et subversive. Mélissa Laveaux met sa poésie militante et son groove folk-punk au service d’une pop atypique et réactive ainsi, en formidable conteuse des eaux profondes, une force vitale miraculeuse qui contrairement aux apparences n’est jamais totalement anéantie. Un grand album, à découvrir en live ! Mélissa Laveaux

LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne

