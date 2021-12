Mélissa Laveaux – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 23 février 2022, Rezé.

2022-02-23

Horaire : 20:00

25 € / 20 € (hors frais de réservation)

Folk, pop.Après des albums partagés entre folk et pop, où elle chantait en anglais, français et créole haïtien, Mélissa Laveaux revient avec un projet placé sous la double inspiration des berceuses et de figures féminines héroïques.En trois albums, Mélissa Laveaux a imposé une forte personnalité et un style en constante évolution, où son amour de la pop se conjugue à un intérêt croissant pour ses racines haïtiennes. Née à Montréal en 1985 de parents haïtiens, elle grandit à Ottawa (Ontario) puis s’installe en France en 2007, dans la foulée de son premier album. Une étape délicate qui nourrit les textes de « Dying Is A Wild Night », deuxième disque paru en 2013, où mélodies et arrangements explosent en un feu d’artifice inventif et moderne. En 2018, « Radyo Siwèl », entièrement chanté en haïtien, pioche dans le folklore de l’île. Aujourd’hui, Mélissa Laveaux propose un projet inspiré par sa fascination pour les berceuses, “des chants de liberté, des prières, des sortilèges, des baumes de protection pour vos voyages douloureux”. Mais ce sont des berceuses avec du rythme, pour rester debout, dont les protagonistes sont des héroïnes bien décidées à prendre leur destin en main. En partenariat avec la Bouche d’Air.

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

