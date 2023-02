Melissa Laveaux – Pierre Fifadji FORT D’AUBERVILLIERS, 16 juin 2023, AUBERVILLIERS.

Gratuit pour les moins de 8 an(s) MELISSA LAVEAUX [ Afro Pop ] Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa Laveaux est de retour avec un nouvel et quatrième album studio, Mama Forgot Her Name Was Miracle, un disque spirituel, poétique et hautement émancipatoire. Si les rituels et les modèles dont on hérite sont parfois défaillants, dépassés voire rétrogrades, libre à nous d’innover ! Avec Mama Forgot Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux ré-ensauvage la berceuse en convoquant de puissantes voix d’outre-temps, d’Audre Lorde à la déesse Lilith, pour créer une toute nouvelle mythologie. Alternative. Féministe. Moderne. Subversive. Car changer les légendes, c’est changer le présent. 1re partie : PERRINE FIFADJI [ Afro fusion ]

FORT D’AUBERVILLIERS AUBERVILLIERS 174 AVENUE JEAN JAURES Seine-Saint-Denis

