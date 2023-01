Mélissa Laveaux en concert Hors les murs / Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le vendredi 20 janvier 2023

de 20h00 à 21h00

. payant

Partagée entre différentes cultures, imprégnée de multiples influences musicales, Mélissa Laveaux arbore une identité artistique à son image : plurielle et ouverte au monde. Autrice-compositrice-interprète aussi talentueuse qu’aventureuse, dotée d’une voix intensément lumineuse, Mélissa Laveaux explore un vibrant champ musical en expansion continue, du folk à la pop en passant par l’electro et la musique haïtienne. Pour son 4ème album, elle explore la dimension thérapeutique et spirituelle de la musique en revisitant une forme ancestrale : la berceuse, où elle convoque de puissantes voix d’outre-temps pour créer une nouvelle mythologie subversive. La chanteuse Mélissa Laveaux évolue depuis plus de dix ans sur la scène internationale. Haïtienne de la diaspora installée au Canada depuis l’enfance, son premier album Camphor & Copper avait fait des émules en 2008, montrant à la face du monde un folk-blues haïtien dont elle a le secret. FIP Hors les murs / Théâtre du Châtelet 2 Rue Edouard Colonne 75001 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/melissa-laveaux 0142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/melissa-laveaux

