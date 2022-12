MELISSA LAVEAUX Brest, 2 février 2023, Brest .

MELISSA LAVEAUX

2023-02-02 – 2023-02-02

Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa Laveaux est de retour avec un nouvel et quatrième album studio : Mama Forgot Her Name Was Miracle, un disque spirituel, poétique et hautement émancipatoire.

Si les rituels et les modèles dont on hérite sont parfois défaillants, dépassés voire rétrogrades, libre à nous d’innover ! Avec Mama Forgot Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux ré-ensauvage la berceuse en convoquant de puissantes voix d’outre-temps, d’Audre Lorde à la déesse Lilith, pour créer une toute nouvelle mythologie. Alternative. Féministe. Moderne. Subversive. Car changer les légendes, c’est changer le présent.

Ouverture des portes à 20h00

Abonné.e 17€ en prévente (+frais), 19€ sur place

Plein tarif 21€ en prévente (+frais), 23€ sur place

Tarif réduit 19€ en prévente (+frais), 21€ sur place

Une coproduction La Carène & Quai Ouest Musiques

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/MELISSA-LAVEAUX.html

