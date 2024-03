MELISSA ET FRED THEATRE LE COLBERT Toulon, samedi 1 février 2025.

On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée. Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, ce spectacle est fait pour vous !« Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants »…Dans cette création, Mélissa et Fred parlent de la parentalité sans complexe.Sans langue de bois, ce spectacle retranscrit tout ce qu’on n’ose pas toujours dire à voix haute, vous en ressortirez en vous disant que vous n’êtes pas tout seul…Note de Mélissa et Fred : On ne vous cache pas que ce spectacle est destiné aux parents, mais si jamais aucune nounou n’est disponible ce soir-là, emmenez-les, ils grandiront juste un peu plus vite…Un spectacle dans la lignée de nos vidéos, écrit par des PARENTS pour des PARENTS !

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2025-02-01 à 20:30

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83