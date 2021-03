Annulé / Melingo Salle Nougaro, 13 avril 2021-13 avril 2021, Toulouse.

Annulé / Melingo

Salle Nougaro, le mardi 13 avril à 20:30

**Ce concert du 13 avril 2021 est annulé.**

### Musique du Monde

Le vagabond Melingo raconte sur scène l’histoire de son grand périple et donne vie à ce récit au travers d’un jeu d’ombre. Tel un illusionniste il démêle devant nos yeux la trame de cette légende, et fait apparaître la silhouette des différents personnages qui la composent, ces derniers amenés tantôt à s’aimer, à se détester, à s’entraider ou s’entretuer, à naître ou ressusciter. L’artiste et ses ombres dansent au rythme d’une musique mêlant tango et sonorités rébétiques. Ces deux styles issus des bas-fonds ici s’entrelacent pour n’en former plus qu’un seul, original, moderne et primitif à la fois.

De 14 € à 16 €

Culture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



