Melik Ohanian Mémorial de la Shoah, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Remember, it Was Tomorrow, une installation de Melik Ohanian au Mémorial de la Shoah.

Plasticien et vidéaste français d’origine arménienne, Melik Ohanian, internationalement reconnu, a reçu plusieurs prix pour son œuvre : Lion d’or du Meilleur Pavillon National (Arménie), 56e édition de la Biennale de Venise (2015), Prix Marcel Duchamp (2015), Prix Visarte, Zurich (2019)

Le Mémorial de la Shoah invite Melik Ohanian à présenter un ensemble d’œuvres évoquant avec force et émotion la mémoire et l’histoire du génocide des Arméniens.

Dans la crypte, trois œuvres : « Concrete Tears », repensée pour l’exposition, une évocation des « Réverbères de la Mémoire, » que la controverse mena de la Biennale de Venise à Genève, et « Pulp off », interrogeant le texte et sa destruction. L’ensemble sera complété par une projection extérieure et la diffusion d’un documentaire inédit.

Avec le commissariat de Marie Deparis-Yafil.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : http://www.memorialdelashoah.org

Melik Ohanian Concrete tears