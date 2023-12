CINÉ-CLUB LYCÉEN : WHIPLASH MELIES CINÉ-CLUB LYCÉEN : WHIPLASH MELIES, 22 décembre 2023, . CINÉ-CLUB LYCÉEN : WHIPLASH Vendredi 22 décembre, 20h15, 22h30 MELIES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T20:15:00+01:00 – 2023-12-22T22:15:00+01:00

Fin : 2023-12-22T22:30:00+01:00 – 2023-12-23T00:30:00+01:00 CINÉ-CLUB LYCÉEN

Whiplash

de Damien Chazelle

USA – 2014 – 1h47 – VO Il n’y a que la musique dans la vie d’Andrew. Le jeune

homme de 19 ans n’hésite pas à sacrifier ses relations

amoureuses, amicales et familiales pour devenir un des

meilleurs batteurs de jazz de sa génération.

Damien Chazelle ne suit aucunement les arcanes du film

musical habituel. Son film relève quasiment du thriller,

tant il est plein de suspense dans le parcours de ce jeune

musicien enthousiaste confronté à un mentor despotique.

Un film coup de poing, coup de foudre, coup de gong : à

voir absolument ! Jacky Bornet, Franceinfo Culture Deuxième séance de la nouvelle saison du ciné-club

du lycée Jean Jaurès de Montreuil où les élèves

programment et animent une séance. Projection

ouverte à tous, aux tarifs habituels, suivie d’une

MELIES
PLACE JEAN JAURES
Montreuil

