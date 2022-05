Mélie Fraisse + Maeva Kane Les trois baudets Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 16 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Prévente 10€ • Sur place 13€

Les Trois Baudets vous proposent 2 concerts Maeva Kane et Mélie Fraisse ! Prenez vos places ! Maeva Kane Derrière son Rhodes, Maeva KANE déroule ses chansons. Ça sent les routes inconscientes et les mélodies prégnantes qui entrent en tête sans autorisation. Au-dessus d’elle, planent, les ombres de ses aînés. Elle leur ressemble, héritière sans concession. Soudain, on ferme les yeux et au lointain on entend des guitares, hurlantes. Tout est musique pour cette popeuse du genre terriblement souterrain, qui nous rappelle alors les mauvaises graines de l’Outre-Atlantique. Rock, poésie, mélancolie, elle mélange tout sans complexe, de la cave au grenier, de l’intime au dancing. Melie Fraisse Comme un souffle à l’oreille, la violoniste Mélie Fraisse invite à l’impudeur en nous ouvrant les portes de son univers sensible. Ses chansons aux arrangements prolifiques arpentent des textes nuancés, contrastés d’émotions, récit des transitions de la vie d’une femme. Ses arpeggios nous emportent au-delà des mots vers un univers mélancolique mais bien terrestre. Un voyage au-delà de l’imaginaire, tableaux après tableaux. Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/maeva-kane

