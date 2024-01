Mélidja Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Née dans le brouhaha fracassant de Marseille, Mélidja rêve de douceur, d’évasion et de justesse.

Par ses textes poétique elle vous embarque dans son univers mélancolique et joyeux.

Sur des rythmes tantôt planant, tantôt dansant inspirés des mélodies Arabos-Andalouses, des basses électroniques, et des Beat-Affro !

Elle vient vous rencontrer dans un doux fracas sonore !

https://www.youtube.com/@melidja.musique

Instagram @melidja.musique

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Musicienne », « html »: «

