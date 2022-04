Méli Mes Mots Marchésieux Marchésieux Catégories d’évènement: Manche

Marchésieux Manche Les lectures animées Méli Mes Mots fête cette nouvelle saison avec un rendez-vous intitulé “Enfin l’été”. Enfants accompagnés. La lecture sera suivie d’un goûter. Les lectures animées Méli Mes Mots fête cette nouvelle saison avec un rendez-vous intitulé “Enfin l’été”. Enfants accompagnés. La lecture sera suivie d’un goûter. melimesmots@cocm.fr +33 2 33 72 10 52 Les lectures animées Méli Mes Mots fête cette nouvelle saison avec un rendez-vous intitulé “Enfin l’été”. Enfants accompagnés. La lecture sera suivie d’un goûter. Médiathèque Le presbythère Marchésieux

