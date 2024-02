Méli-Mélo Tango, concert et milonga à la Péniche Anako Péniche Anako Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant

Réservation sur Hello Asso

Méli-Mélo Tango, un concert tango suivi d’une petite milonga (bal tango). Du tango, de la musique du monde et une touche de Jazz, venez passer une soirée à l’ambiance cabaret de Buenos Aires !

Restauration sur place.

Le Tango est une musique célèbre dans le monde entier comme une danse sociale et sensuelle. Elle rapproche et fait danser sur un rythme langoureux. Si tout le monde connait cette musique, ses paroles restent méconnues du public français.

Juan Ramos, chanteur de tango argentin, avec la complicité du bandonéoniste Facundo Torres ont conçu ce concert Méli-Mélo Tango. Son objectif est de mettre en valeur la poésie du tango, un moyen de voyager et de découvrir ce phénomène culturel tout droit venu d’Argentine.

Méli-Mélo Tango est une expérience complète. Il transporte le spectateur au cœur même de l’atmosphère des spectacles de Buenos Aires, ville dans laquelle est née cette musique à la fin du XIXe siècle.

Juan Ramos mêle chants et récits en une véritable plongée dans son univers. Les histoires du concert parlent de nostalgie, de déchirures, d’amours impossibles, de désespoir, de souvenirs d’enfance ainsi que de la romance des premiers émois. Une évocation des bienfaits de l’amour, mais aussi de la solitude et de l’impuissance face aux amours non partagés.

Une véritable épopée de la quête de l’amour, passant par la mélancolie du tango des années 40, une milonga espiègle et rythmée et l’amertume de l’arrangement du tango contemporain.

Le tango est une synthèse unique d’influences multiples, il puise sa richesse dans un métissage mettant en jeu trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Artistes :

Juan Ramos, chant

Benjamin Sebban, piano

Facundo Torres, Bandonéon

Sonia Morin, Violon

Romain Lecuyer, Contrebasse

Péniche Anako 34 quai de la loire 75019 Paris

Contact : http://www.compagniecambalache.com/ compagniecambalache@gmail.com https://www.facebook.com/p/Cie-Cambalache-100063501434818/ https://www.facebook.com/p/Cie-Cambalache-100063501434818/ https://www.helloasso.com/associations/association-compagnie-cambalache/evenements/meli-melo-tango

